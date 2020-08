ARSENAL - LIVERPOOL 1-0, liveTEXT, FOTO + VIDEO » „Tunarii” deschid scorul!

Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal - Liverpool, Supercupa Angliei, se joaca ACUM. Meciul a inceput la ora 18:30, poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. In 9 din ultimele 10 partide au marcat ambele formații, iar totalul golurilor din aceste intalniri e de 52, adica o medie de 5.2 goluri pe meci;In…

- Arsenal - Liverpool, Supercupa Angliei, se joaca astazi, de la ora 18:30. Meciul poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro. In 9 din ultimele 10 partide au marcat ambele formații, iar totalul golurilor din aceste intalniri e de 52, adica o medie de 5.2 goluri pe meci;In 6 din ultimele 7 Supercupe…

- Federatia Engleza de Fotbal a anuntat, miercuri, data oficiala pentru Supercupa Angliei, iar aceasta va fi 29 august, potrivit news.ro.Citește și: Cum a incercat 'vataful' de la BAD a Jandarmeriei sa puna 'bețe in roate' DIICOT - Spunea ca RECUNOAȘTE tot dar declara doar formalitațiIntalnirea…

- Spectatorii ar putea reveni pe stadioanele din Anglia incepand cu 1 octombrie. "Data de 1 octombrie este, cu siguranta, tinta pe care o avem in vedere. Dorim sa avansam putin cate putin si lucram pentru a stabili un plan coerent si responsabil", a declarat demnitarul britanic. "Exista…

- Echipa Tottenham Hotspur s-a impus la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata rivalei londoneze Arsenal, duminica seara, intr-o partida din etapa a 35-a a campionatului de fotbal al Angliei. "Tunarii" au deschis scorul in prima repriza, prin Alexandre Lacazette (16), insa Tottenham…