Arrivederci! Polițiștii acuzați de răpire și tortură, lăsați să plece din țară! In timp ce Italia și SUA s-au umplut de infractori lasați sa plece peste hotare chiar de catre „specialii” platiți cu zeci de mii pe luna ca sa bage nelegiuți la racoare, Tribunalul București a decis sa le ofere o șansa și polițiștilor de la Secția 16 acuzați de rapire și de tortura. Așa ca inculpații pot pleca din țara. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

