- Recent, Yana de la emisiunea Mireasa de la Antena 1 a starnit controverse și aprecieri in mediul online dupa ce a publicat o fotografie intr-o ipostaza de zile mari pe platforma de socializare Instagram.

- Un fost concurent de la Mireasa traiește momente unice dupa ce, in urma cu cateva luni a aflat ca va deveni tata pentru prima data. De curand, și-a cerut iubita in casatorie intr-un cadru de poveste, in Tenerife. Primele imagini dupa ce s-au logodit.

- In atmosfera magica a sarbatorilor de iarna, Victor de la Mireasa, cunoscut și iubit de public pentru participarea sa in emisiunea Mireasa, a surprins pe toata lumea cu o poza plina de afecțiune și emoție alaturi de bunica sa, Buni Lenu.

- Un fost concurent de la Mireasa pentru fiul meu se bucura din plin de cea mai frumoasa perioada din viața lui. Și-a gasit liniștea alaturi de actuala partenera care, de curand, i-a daruit o fetița. Cei doi mai au impreuna un fiu.

- Blaze continua sa contrazica ”gurile rele”, carel-au acuzat ca și-a abandonat propriul copil. Dupa ce a recunoscut ca și-a inscenat propria desparțire de soția lui, fostul concurent de la Mireasa și-a propus sa le arate oamenilor care l-au jignit ca nu au avut dreptate. Iata in ce ipostaza surprinzatoare…

- Tensiuni in casa Mireasa! Dupa ce a purtat o discuție aprinsa cu iubita lui, Ioana, Marius a incalcat regulamentul emisiunii. Concurentul s-a enervat atat de tare ca nu a mai ținut cont de nimic. A ieșit pe porțile casei și a spus ca iși dorește sa plece acasa.

- Dupa mai bine de o luna de cand au aparut primele speculații despre desparțirea dintre Blaze și Izabela, cei doi au confirmat ieri ca nu mai formeaza un cuplu. Fostul concurent este plecat in Dubai, iar de curand, a dat de ințeles, prin intermediul unei postari, ca ar fi impreuna cu altcineva, dupa…

- Gabriela Pițigoiu a vorbit pentru prima dat de cand a nascut despre relația ei cu tatal copilului. Fosta concurenta a sezonului 6 Mireasa a precizat ca Valentin Harle il viziteaza pe micuțul Tudor Gabriel și se implica in creșterea lui.