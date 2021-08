Arnold Schwarzenegger: ”Dacă îți ia casa foc, nu te uiți pe You Tube” Arnold Schwarzenegger a avut un mesaj ferm și explicit pentru cei care nu cred in vaccinare. Mesajul actorului s-a viralizat rapid. El a explicat clar ca toți cei care iși doresc sa știe informații despre vaccin, covid și orice problema de sanatate, sa le caute la experți, nu online la oameni nespecializați. “Mereu am fost de parere ca e bine sa iși cunoști punctele forte și sa asculți de experți. Daca vrei sa știi mai multe despre cum sa-ți formezi bicepșii, intreaba-ma pe mine, pentru ca mi-am petrecut toata viața invațand despre asta și am fost desemnat cel mai mare culturist al tuturor timpurilor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

