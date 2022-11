Armin van Buuren si Azteck lanseaza Tocando El Sol si aduc vara inapoi

Stiri pe aceeasi tema

- Armin van Buuren lanseaza vineri, 28 octombrie, partea a doua din trilogia „Feel Again”. Albumul „Feel Again Pt. 2″ conține single-ul „One More Time” (feat. Maia Wright), care se situeaza pe prima poziție in topul radioului U.S. Dance. De asemenea, pe album se regasesc și alte single-uri și colaborari…

- Armin van Buuren și Simon Ward iși unesc din nou forțele pentru o piesa memorabila, „Hey (I Miss You)”, care ne poarta prin relații ajunse la final, prin emoții și inimi frante. Cei doi artiști au mai colaborat in trecut pentru o alta piesa plina de emoție, „Love We Lost”, din 2021, alaturi de R3HAB.…

- Sickotoy, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați producatori muzicali din Romania, lanseaza single-ul „2 high 2 care”, piesa ce a luat naștere in camp-ul internațional organizat vara aceasta, in Ibiza, de catre Global Publishing. Sickotoy este cunoscut pentru sound-ul dance și pentru energia pe…

- Armin van Buuren lanseaza vineri, 23 septembrie, „Live On Love”, in colaborare cu compozitoarea Diane Warren, caștigatoare de Grammy, și My Marianne, care s-a situat pe locul trei la Junior Eurovision, in 2006. „Live On Love” este o piesa care combina ritmurile vibrante ale lui Armin van Buuren cu…

- Armin van Buuren a lansat „Clap”, o piesa care a rasunat deja și a adus dans la Ultra Music Festival, in Miami. De asemenea, aceasta este una dintre piesele care se vor regasi pe albumul „A State of Trance, Ibiza 2022″. „Clap” este o piesa plina de energie, care conține semnaturile distinctive ale…

- Armin van Buuren a facut echipa cu doi artiști de excepție, Gareth Emery și Owl City, pentru „Forever & Always”, o piesa cu un sound diferit fața de cel cu care faimosul DJ ne-a obișnuit, dar care, totuși, ii pastreaza semnaturile caracteristice. In ceea ce este considerata a fi una dintre cele mai…

- Armin van Buuren lanseaza vineri, 9 septembrie, „Computers Take Over The World”, o piesa inedita, care este ca o calatorie in viitor, intr-o lumea creata de Isaac Asimov. Pentru aceasta piesa, Armin van Buuren a facut echipa cu unul dintre cei mai populari roboți, Siri. Vocea lui Siri, alaturi de…

- Show-ul pe care DJ-ul olandez Armin van Buuren urma sa-l susțina pe 24 septembrie, in Piața Constituției din Capitala, nu va mai avea loc din cauza instabilitații economice din aceasta perioada.