Armin van Buuren exploreaza un nou teritoriu plin de emotie cu „Vulnerable” featuring Vanessa Campagna DJ-ul și producatorul de renume mondial Armin van Buuren a facut echipa cu vocalista Vanessa Campagna pentru a lansa cea mai recenta colaborare, Vulnerable. Piesa emoționanta este o abatere de la sunetul caracteristic al lui van Buuren prin care iși arata versatilitatea ca artist. Vulnerable este o balada care exploreaza temele dragostei, descoperirii de sine și creșterii personale. Cu vocea puternica a lui Campagna și producția impecabila a lui van Buuren, cantecul este o expresie sincera a vulnerabilitații și a curajului necesar pentru a te deschide fața de ceilalți. Fanii ambilor artiști… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

