- Condamnata la inchisoare in dosarul „Gala Bute”, numele sau apare intr-un alt proces. Fostul ministru a facut noi dezvaluiri in fata instanței, in timpul celui mai recent termen de judecata. Cum se apara Elena Udrea in dosarul Hidroelectrica. Aceasta a facut acuzații grave, numindu-i pe cei care ar…

- Maria Ilioiu și Bianca Giurca au avut parte de o cearta ca la ușa cortului. Cele doua femei care au participat la emisiunea „Insula Iubirii” au avut parte de un conflict care a atras atenția in mediul online, in urma cu puțin timp. Iata de la ce a pornit cearta intre cele doua!

- A fost scandal in casa Mireasa! Conflictul dintre doamna Anina și Bia este departe de a lua sfarșit! Mama lui Robert este hotarata sa refuze sa mai auda de iubita fiului ei și a facut acuzații grave, spunand ca ea profita de el. Doamna Anina i-a adresat replici usturatoare concurentei!

- Alex din sezonul 8 Mireasa a primit acuzații grave din partea fostei iubite. In emisia live de Mireasa de pe 21 noiembrie 2023 telespctatatorii au ascultat declarațiile „halucinante” ale tinerei.

- Un campion național la box din Bistrița se zbate intre viața și moarte, in urma unei altercații avute pe scara blocului in care locuia. Mama tanarului lanseaza acuzații grave.Daniel Borgovan, campion național la box și multiplu medaliat la campionate de profil, a avut o cearta cu iubita in apartamentul…

- Actrița Amber Heard a facut declarații uluitoare, aducand acuzații grave colegului ei de breasla, Jason Momoa. Cei doi au jucat impreuna in filmul "Aquaman", dar din spusele vedetei, actorul ar fi fost beat la filmari.