Ministrii de externe ai Armeniei si Azerbaidjanului au convenit vineri sa adopte masuri urgente in cadrul negocierilor privind solutionarea conflictului din Nagorno-Karabah, unde sute de persoane au fost ucise in luptele ce dureaza de mai bine de o luna, informeaza Reuters. Sefii diplomatiilor celor doua tari beligerante, care s-au intalnit la Geneva, au fost de acord sa nu vizeze in mod deliberat populatia civila, sa se angajeze in schimburi de cadavre pe campul de lupta si sa puna la dispozitie liste de prizonieri de razboi in termen de o saptamana in scopul unui eventual schimb, se arata intr-o…