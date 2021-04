Stiri pe aceeasi tema

- Pashinyan a mulțumit președintelui SUA intr-o postare pe Facebook pentru aceasta „masura foarte puternica fața de justiție și adevar istoric” și care ofera „un sprijin neprețuit descendenților victimelor genocidului armean”. Joe Biden a recunoscut genocidul armean sambata, devenind primul președinte…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat sâmbata „terțe parți” ca s-au amestecat în afacerile Turciei, dupa ce președintele american Joe Biden a recunoscut genocidul armean, potrivit AFP."Nimeni nu profita de faptul ca dezbaterile - care ar trebui ținute de…

- ”Americanii ii onoreaza pe toti armenii care au fost ucisi in genocidul care a inceput pe 24 aprilie, cu 106 ani in urma”', a scris liderul de la Casa Alba intr-un comunicat.Recunoașterea genocidului armean are scopul ”de a onora victimele, nu de a acuza pe cineva”, a subliniat un oficial american,…

- Presedintele SUA Joe Biden a recunoscut sambata genocidul armean, devenind primul presedinte al Statelor Unite care a calificat astfel moartea a 1,5 milioane de armeni masacrati de Imperiul Otoman in 1915, relateaza AFP. ''Americanii ii onoreaza pe toti armenii care au fist ucisi in genocidul…

- Genocidul armean, recunoscut de peste 20 de tari si numerosi istorici, este contestat de Turcia.Presedintele american Joe Biden va recunoaste oficial genocidul armean in aceasta saptamana cu riscul deteriorarii relatiilor cu Turcia, a scris miercuri presa americana, noteaza AFP, citat de Agerpres .Un…