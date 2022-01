LodeStar Works, o companie infiintata in urma cu patru ani, a prezentat vineri pistolul sau inteligent de 9 mm pentru actionari si investitori din Boise, Idaho. Si o companie din Kansas, SmartGunz, spune ca agentii de aplicare a legii testeaza produsul sau, un model similar, dar mai simplu. Ambele companii spera sa aiba un produs disponibil comercial in acest an. Cofondatorul LodeStar, Gareth Glaser, a spus ca a avut ideea armelor inteligente rat dupa ce a auzit prea multe povesti despre copii impuscati in timp ce se jucau cu o arma nesupravegheata. Armele inteligente ar putea opri astfel de tragedii…