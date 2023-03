Armata ucraineană își retrage o parte din trupele din Bakhmut Forțele armate ucrainene au inceput o retragere tactica limitata a trupelor in Bakhmut, dar este prea devreme pentru a evalua intențiile Ucrainei de a se retrage complet din oraș, susțin analiștii militari de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW). Aceștia cred ca forțele ucrainene s-ar putea retrage din pozițiile lor de pe malul estic al raului Bakhmutka, avand in vedere imaginile recente de geolocalizare a distrugerii unui pod de cale ferata peste un rau din nord-estul Bakhmutului. ISW a notat ca inregistrarile video de geolocalizare au aratat ca forțele PMC Wagner au continuat sa avanseze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

