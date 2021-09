Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a recunoscut ca nu stie daca ultima lovitura a SUA in Kabul, menita sa impiedice o “amenintare iminenta”, a ucis un jihadist al gruparii Stat Islamic-Khorasan (SI-K) sau un lucrator umanitar. Cotidianul New York Times (NYT) a publicat o ancheta ce contesta…

- Cotidianul New York Times (NYT) a publicat vineri o ancheta care contesta versiunea armatei americane in legatura cu ultima sa lovitura din Afganistan, indicand ca este posibil sa fi ucis nu un jihadist cu o masina incarcata cu explozivi, ci un lucrator al unui ONG care transporta bidoane cu apa,…

- Baza militara americana de la Ramstein, din Germania, a fost transformata in tabara de refugiați afgani. In total, 18.700 de persoane evacuate de armata americana din Afganistan au sosit la Ramstein cu 76 de zboruri, pana vineri, 27 august, informeaza agențiile Reuters si AFP. Inaintea transferului…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- SUA vor incepe in ultima saptamana a lunii iulie sa-i evacueze cu avionul pe afganii care au ajutat armata americana, precum si familiile lor, a anuntat miercuri un inalt responsabil american, relateaza AFP. Washingtonul "lanseaza o operatiune pentru a ajuta relocarea afganilor interesati…