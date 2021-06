Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au lovit duminica militii sustinute de Iran la frontiera irakiano-siriana, omorand cel putin cinci persoane, potrivit unui ONG, ca raspuns la inmultirea atacurilor cu drone impotriva intereselor lor din Irak, noteaza AFP. "La ordinul presedintelui Biden, fortele militare ale Statelor Unite…

- Obiectivul stabilit de presedintele american Joe Biden in mai ca 70% din populatia adulta a Statelor Unite sa fie vaccinata impotriva COVID-19 cu cel putin o doza pana la data de 4 iulie, ziua nationala, va fi ratat, a declarat marti un responsabil al Casei Albe, transmite AFP. Acest obiectiv…

- Obiectivul stabilit de presedintele american Joe Biden in mai ca 70% din populatia adulta a Statelor Unite sa fie vaccinata impotriva COVID-19 cu cel putin o doza pana la data de 4 iulie, ziua nationala, va fi ratat, a declarat marti un responsabil al Casei Albe, transmite AFP. Acest obiectiv va fi…

- Casa Alba sustine o abrogare a unei legi promulgate in 2002 in vederea autorizarii Statelor Unite sa intre in razboi impotriva Irakului lui Saddam Hussein, o abrogare care este necesar sa fie adoptata in Congres si care va avea un ”impact minim” asupra operatiunilor in curs, relateaza AFP. Administratia…

- China a adoptat joi o noua lege de combatere a sancțiunilor externe, care raspunde la presiunea crescânda din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene în domeniul comerțului și al drepturilor omului, potrivit AFP.Beijingul a acuzat Statele Unite de „reprimare” a companiilor…

- In cadrul unei conferințe de presa, purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a confirmat ca armata Statelor Unite va continua sa interzica steagul curcubeu, un simbol al comunitații LGBT +, la bazele sale militare și in sediile sale. Kirby a precizat ca aceasta regula „ nu reflecta in niciun…

- Joe Biden i-a propus marți omologului sau rus Vladimir Putin sa organizeze o reuniune la nivel înalt "într-o țara terța" în "urmatoarele luni" pentru a "construi o relație stabila și previzibila cu Rusia", a anunțat Casa Alba, potrivit AFP.Într-o…

- Pentagonul a refuzat sa comenteze informatiile date publicitatii vineri de autoritatilor din Turcia, potrivit carora Statele Unite vor trimite doua nave de razboi în Marea Neagra saptamâna viitoare, precizând doar ca armata americana trimite în mod obisnuit nave în regiune,…