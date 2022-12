Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Mojsilovic s-a deplasat duminica seara la Raska, in apropiere de granita cu Kosovo, dupa ce a avut o intalnire de urgenta cu presedintele sarb Aleksandar Vucic, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tensiunile erau la cote inalte duminica in nordul Kosovo dupa ce persoane necunoscute ar fi avut un schimb de focuri cu politia si ar fi lansat o grenada paralizanta asupra fortelor de ordine ale UE in cursul noptii, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Manevrele aeriene neobișnuite, anunțate de Reuters, vineri dimineața, au loc pe fondul unor tensiuni sporite intre cele doua Corei. Armata sud-coreeana a anunțat ca și-a mobilizat avioanele de vanatoare dupa ce a detectat aproximativ 180 de avioane de lupta nord-coreene care au zburat la nord de granița…

- Armata sarba a neutralizat miercuri o drona care zbura in proximitatea unor facilitati militare intr-o regiune din sud-vestul Serbiei in apropiere de Kosovo, a anuntat Ministerul sarb al Apararii, potrivit agentiilor AFP si Tanjug, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Armata Serbiei a anunțat, potrivit Agerpres, ca a neutralizat o drona, in proximitatea unor facilitati militare, in apropiere de Kosovo. Mai multe drone au intrat in ultimele zile in spatiul aerian al țarii.

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a emis marți un ordin pentru ca forțele sarbe sa doboare dronele straine care intra in spațiul aerian al țarii, pe fondul tensiunilor cu Kosovo. Potrivit unor informații neconfirmate de cotidianul proguvernamental sarb Vecernje Novosti, ordinul a fost emis dupa…

- Ministrul sarb al Apararii, Milos Vucevic, a anuntat marti ca presedintele Aleksandar Vucic, in calitate de comandant-sef, a ordonat ridicarea gradului de alerta al fortelor armate ale tarii pentru ca acestea sa poata indeplini orice sarcina. „Bineinteles, nimeni nu vrea niciun fel de conflicte sau…

- vioanele rusești "intrau și operau in zona de identificare a apararii aeriene din Alaska (ADIZ)", se arata in comunicat, și "au ramas in spațiul aerian internațional și nu au intrat in spațiul aerian suveran american sau canadian"."Activitatea recenta a Rusiei" in ADIZ "nu este vazuta ca o amenințare…