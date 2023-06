Armata lui Zelenski distruge totul in drum: O cale ferata din Zaporojie, folosita de trupele ruse, a fost aruncata in aer

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avariat marti o cale ferata din zona orasului Melitopol in partea din provincia ucraineana Zaporojie ocupata de trupele ruse si care este folosita de acestea din urma pentru aprovizionare, a declarat primarul ucrainean al orasului, Ivan Fedorov, care-si desfasoara

- Forțele ucrainene au transmis luni ca Rusia se afla in defensiva in regiunile Zaporojie și Herson, in timp ce armata ucraineana a reușit sa recucereasca mai multe localitați in regiunea Donețk. Tot in est, se duc lupte intense pentru recucerirea orașului Bahmut.

- S-a aflat adevarul despre Emma Raducanu. Sunt dezvaluiri absolut incredibile despre sportiva cu tata roman. CITESTE SI Indonezia vine cu planul fierbinte care ar putea aduce pacea in Ucraina: Oamenii Putin și Zelenski ar fi coordonați de ONU! 09:00 759 Momentul istoric: Joe Biden semneaza legea…

- Oțelul Galați a promovat in Superliga de fotbal dupa ce duminica, pe teren propriu, a invins formația Unirea Dej. Galațenii se alatura formației Poli Iași care a obținut promovarea cu cateva etape inainte de final. Dinamo București și Gloria Buzau vor merge la barajul de promovare. CITESTE SI…

- Trupele ucrainene au reusit sa inainteze in jurul orasului Bahmut in ultimele zile, dar in acest timp trupele ruse au avansat putin in interiorul acestui oras pe care armata rusa incearca din vara anului trecut sa-l cucereasca, a declarat marti ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar.

- Trupele ucrainene anunța ca au eliberat aproape 5 kilometri patrați in estul Bahmutului. Ar fi prima victorie semnificativa in regiune, din ultimele saptamani. Se dau lupte grele in continuare, dar pierderile rușilor sunt tot mai mari.

- Luptele dintre armata ucraineana și cea ruseasca, inclusiv cea privata a mercenarilor Wagner, sunt foarte stranse. In urma ultimelor evenimente aparute in spațiul online, se pare ca soldații lui Volodimir Zelenski au obținut rezultate deosebite pe campul din lupta din Bahmut, așa cum se observa in imaginile…

- Ivan Fedorov, primarul legitim al orasului ucrainean Melitopol, in regiunea Zaporojie (sud-estul Ucrainei), ocupat din martie 2022 de catre Rusia, a informat joi pe contul sau de Telegram despre mai multe explozii in noaptea de miercuri spre joi intr-o zona a orasului unde se afla un aeroport militar…