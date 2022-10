Peste 1,5 milioane de uniforme militare au disparut din depozitele militare din Rusia, iar nimeni nu are nici o explicație. Ofițerii ruși și-au dat seama ca nu au suficiente haine militare pentru noii recruți mobilizați in urma decretului anunțat saptamanile trecute de Vladimir Putin. Armata rusa nu are suficiente uniforme militare pentru echiparea noilor recruți […] The post Armata lui Putin a ramas fara uniforme militare: „Nimeni, nicaieri, nu poate explica nimic” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .