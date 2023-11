Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a revizuit numarul persoanelor rapite de Hamas care se ridica acum la 239. Armata israeliana, care a anuntat ca operațiunile din Fasia Gaza au intrat intr-o noua etapa, a cerut Semilunei Rosii Palestiniene sa evacueze un spital aflat in apropierea actiunilor militare.

- Forțele israeliene au intrat pentru a doua noapte consecutiva in Gaza, lovind mai multe poziții Hamas, in vreme ce avioanele și dronele au continuat sa bombardeze din aer țintele, pe masura ce ONU anunța ca situația civililor din Fașie este tot mai dificila. Ulterior, armata israeliana a anunțat un…

- Armata israeliana anunța ca a ucis un lider Hamas și „zeci de teroriști” in timpul loviturilor aeriene din noaptea de sambata spre duminica, conform Mediafax.Armata israeliana susține ca l-a ucis pe șeful adjunct al forței de rachete Hamas, precum și „zeci de teroriști”. Atacurile de noapte au vizat…

- Armata israeliana a publicat, vineri, imagini cu raidul asupra unei tabere Hamas din Cisiordania. Peste 20 de persoane cautate au fost arestate și peste 12 teroriști au fost uciși. Operațiunea extinsa de combatere a terorismului din tabara de refugiați s-a incheiat, transmite armata.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de duminica, 15 octombrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 15 octombrie, ora 01.45: Israelul acuza ca rachete au fost trase din Siria spre nordul tariiFortele de Aparare…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și sute ranite in urma atacurilor aeriene de sute de lovituri aeriene efectuate de Israel in Fașia Gaza in cursul nopții, a declarat miercuri un oficial Hamas.

- Armata israeliana deține „controlul total” asupra comunitaților din sudul Israelului. Acestea au fost atacate de la inceputul ofensivei palestiniene a Hamas din Gaza, a declarat un purtator de cuvant militar in cea de-a treia zi de lupte, potrivit agenției AFP. „Avem controlul total al comunitaților”,…