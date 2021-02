Stiri pe aceeasi tema

- Prima transa de vaccinuri de la AstraZeneca a ajuns, duminica dimineata, la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ‘Cantacuzino’, iar in cursul acestei zile 81.000 de doze de vaccin vor fi distribuite catre centrele regionale din Cluj, Craiova, Iasi si Timisoara. Potrivit unui comunicat…

- Distribuirea vaccinului Moderna catre centrele de imunizare din țara incepe astazi, iar de maine va incepe vaccinarea. Vaccinurile au fost preluate in aceasta dimineața de la Centrul Național de Depozitare din Capitala. Transportul este asigurat atat pe cale aeriana, cu un avion al Ministerului Afacerilor…

- Ministerul Apararii Nationale a transmis, luni seara, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca institutia se va ocupa de depozitarea vaccinului anti-COVOD, ca depozitul principal o sa fie la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino”, iar la Timisoara, Craiova,…