Weekend plin de evenimente, în București. Centrul Capitalei, blocat total Zone pietonale „Strazi deschise, București – Promenada urbana" // 11-12 mai 2024: 11 mai: Calea Victoriei, segmentul de drum Bulevardul Dacia – Splaiul Independenței, fara afectarea intersecțiilor, intre orele 10:00 și 22:00; 12 mai: Calea Victoriei, segmentul de drum Bulevardul Dacia – Splaiul Independenței, fara afectarea intersecțiilor, intre orele 11:00 și 22:00; 11-12 mai: Sector 1 – Strada Pajurei (intre strada Presei și strada Faurei), intre orele 10:00 și 21:00.Program artistic „Strazi deschise" pe Calea Victoriei // Weekend #6: 11-12 mai 2024

