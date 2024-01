Stiri pe aceeasi tema

- Partidul „Rusia Unita” al lui Vladimir Putin iși creeaza propria sa armata privata, numita „Hispaniola”. Partidul liderului de la Kremlin a inceput deja recrutarea de mercenari pentru aceasta armata, care sunt trimiși direct pe frontul din Ucraina, conform serviciilor militare de informații ucrainene…

- Directia Principala de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev l-a contrazis pe dictatorului de la Kremlin, Vladimir Putin, care a afirmat, joi, ca 617.000 de ruși lupta in acest moment pe frontul din Ucraina anunța Korespondent citat de Rador Radio Romania.Potrivit reprezentantului GUR,…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri decretul prin care crestere numarul de soldati din armata rusa crește cu 15%. Moscova spune ca masura a fost luata in contextul „amenintari sporite" din cauza conflictului din Ucraina, relateaza Le Monde, potrivit News.ro.Potrivit agentiei TASS, care citeaza…

- Liderul rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret prin care a ordonat o crestere cu 15% a numarului de soldati din armata rusa, Moscova invocand drept motiv al acestei cresteri „amenintari sporite” din cauza conflictului din Ucraina, relateaza Le Monde.

- Un reprezentant al armatei israeliene a declarat joi ca 39; 39;imagini referitoare la ostatici 39; 39;, realizate in timpul atacului comis de militantii palestinieni Hamas asupra Israelului in 7 octombrie, au fost gasite in ordinatoarele confiscate in timpul interventiei fortelor israeliene in spitalul…

- Sute de paturi goale au fost randuite in are liber, ca un tribut adus israelienilor luați ostatici de militanții Hamas. Armata israeliana estimeaza numarul prizonierilor la aproape 240, printre care se numara si copii si persoane in varsta.

- Circa 385.000 de persoane s-au inrolat in armata rusa in 2023, iar Moscova intentioneaza, in plin conflict din Ucraina, sa continue recrutarea si in 2024, a declarat fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, spunand ca este responsabil de aceasta chestiune, relateaza AFP.