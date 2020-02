Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus din Italia a dat peste cap și lumea modei. Designerul Giorgio Armani a recurs la un gest extrem pentru a-și prezenta noua colecție.Armani a anunțat ca iși va prezenta noua colecție de la Saptamana modei de la Milano in fața unei sali goale, pentru a preveni raspandirea coronavirusului.…

- Armani a anuntat ca a decis sa isi sustina prezentarea de duminica in fata unei sali goale ca o precautie fata de aparitia cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Italia. Este pentru prima data in cei 45 de ani de existenta ai casei de moda cand este luata o asemenea decizie.Designerul…

- Panica din China continua. Mai multi soferi din orasul Taiyuan au cerut anularea suspendarii transportului public și a taxiurilor pentru a preveni raspandirea coronavirusului. La fel, acestia au cerut reducerea impozitelor și taxelor.

- Un orasel cu mai putin de 50.000 de locuitori este prima localitate din Romania care are transport public exclusiv electric. Municipalitatea a utilizat fonduri europene pentru a dota flota operatorului de transport public cu autobuze electrice.

- Muzeul Luvru a anuntat lansarea unei linii vestimentare realizata de Virgil Abloh, designerul colectiilor masculine ale casei de moda Louis Vuitton si creatorul marcii Off-White, alcatuita din tricouri si hanorace inspirate din operele lui Leonardo da Vinci, relateaza EFE, titreaza Agerpres. Cu aceasta…

- Majorarea oarba a tarifelor, doar pune pe umerii consumatorilor achitarea unor costuri suplimentare determinate nu atat de raționamentul economic, cat de ineficiența sistemului existent, scrie pe blogul sau economistul IDIS Viitorul, Veaceslva Ionița.

- Fiica Madonnei, protagonista unei orgii in public! Daca in toamna anului trecut si-a facut debutul in calitate de model pe podiumul New York Fashion Week, iata ca fiica Madonnei, Lourdes, isi continua drumul in lumea modei. Si nu oricum, ci cu controverse, asa cum ne-a obisnuit de-a lungul anilor si…

- Restrictiile de trafic rutier vor dura circa 10 ore, sunt cauzate de lucrari de infrastructura urbana si vor viza un segment important din strada Domneasca, intre biserica Greaca si Universitate.