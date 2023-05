Arm lansează două noi cipuri pentru smartphone-uri La cel mai mare targ de hardware din Asia, Computex, Arm a prezentat procesului Cortex-X4 si solutia video Immortalis-G720, ambele promitand aducerea unor progrese notabile fata de generatiile anterioare. Arm Cortex-X4 este reprezentantul celei de-a patra generatii de procesoare Cortex-X si ar trebui sa aduca cu 15% mai multa performanta decat Cortex-X3, conform producatorului. In mod absolut normal pentru un an in care inteligenta artificiala este capul de afis, noul procesor Arm promite performante superioare pentru AI si aplicatiile bazate pe invatarea mecanica. Cortex-X4 consuma cu 40% mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

