Stiri pe aceeasi tema

- Cercurile sunt peste tot în jurul nostru. Te trezești dimineața, bei apa, iar gura paharului este rotunda. Te uiți în oglinda - irisul e rotund. Mașinile, bicicletele, trotinetele pe strada au roți și lista poate continua. Cercurile sunt peste tot. De ceva vreme a aparut în spațiul…

- Bursa de Valori Bucuresti evolueaza in crestere pe majoritatea indicilor dupa primele 30 de minute de la deschiderea sedintei de marti, iar BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, se aprecia cu 0,05%, informeaza Agerpres.Citește și: Asociatia pentru Pensiile Administrate…

- Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), cu sustinerea Bursei de Valori Bucuresti (BVB), va publica, incepand din ianuarie 2020, indicatorul VEKTOR pentru companiile listate din Piata Reglementata, potrivit unui comunicat al

- Cei mai buni profesionisti din Relatia cu Investitorii vor fi premiati in data de 25 noiembrie in cadrul unei Gale organizate de Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa (ARIR) in colaborare cu Institutional Investor. "Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania…

- Știrea serii trecute a fost anunțul FTSE Russel cu privire la promovarea ​pieței de capital românești de la statutul de Piața de frontiera, la cel de Piața Emergenta Secundara. Aceasta va intra în vigoare din septembrie 2020. De la început trebuie precizat ca s-a câștigat greu,…

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta de catre Agentia FTSE Russell ar putea duce la cresterea pretului actiunilor si a valorilor de tranzactionare, a declarat vineri, Daniela Serban, presedintele Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR). "Judecand dupa exemplele…

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta de catre Agentia FTSE Russell ar putea duce la cresterea pretului actiunilor si a valorilor de tranzactionare, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Daniela Serban, presedintele Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR). "Judecand…

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta de catre Agentia FTSE Russell ar putea duce la cresterea pretului actiunilor si a valorilor de tranzactionare, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Daniela Serban, presedintele Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR).…