Peste 100 de companii anuntasera la finalul lunii martie demersuri de sprijin al sistemului sanitar in lupta impotriva COVID-19, in valoare de peste 12 milioane de euro, estimeaza reprezentantii Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR).



Potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES, cele mai mari donatii in bani au fost anuntate de catre: Hidroelectrica (aproximativ 2 milioane euro), Romgaz (1,1 miloane euro), OMV Petrom si Banca Transilvania (1 milion euro), Philip Morris (sub 1 milion euro), Nuclearelectrica (700.000 euro), BRD, BCR si ING (sub 500.000…