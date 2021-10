Stiri pe aceeasi tema

- Kunsthalle Bega prezinta, incepand cu data de 2 octombrie, ora 18,00, expoziția internaționala de grup „Cronicile viitorilor supereroi”, care va fi amenajata in spațiul de pe Calea Circumvalațiunii nr. 10 și al carei curator este Anca Verona Mihuleț. Expoziția are ca punct de plecare cartea inventatorului…

- Axat in ultima perioada pe activitatea „pe parchet”, clubul CFR Timisoara a obtinut ieri o victorie muncita in prima runda. Nou promovata banateana in Liga I la futsal a invins Luceafarul Buzau, scor 6-5, dupa ce a fost condusa cu 3-0 in sala „Constantin Jude”. La pauza scorul a fot 3-1 pentru oaspeti,…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, aduce in fața timișorenilor un proiect artistic ce imbina teatrul, reconstituirea istorica, muzica și efectele pirotehnice. „Cruciada infranta la Timișoara” este un spectacol care reinvie evenimentul care a zguduit nu numai Timișoara…

- Nu mai putin de 86 de echipe au participat in weekend, timp de trei zile, la turneul juvenil organizat de suflarea alb-violeta in anul Centenarului Politehnicii. Turneul s-a bucurat de un mare succes in randul pustilor veniti de la centre de traditie din toata tara si nu numai, astfel ca nu e exclus…

- Baschet SCM Timișoara va debuta in stagiunea 2021-22 cu un meci in deplasare in Cupa Romaniei (primul tur). Adversarul „leilor” va fi CSM VSKC Miercurea Ciuc iar duelul va fi in dubla mansa in perioada 24-28 septembrie. Celelalte jocuri din aceasta faza, stabilite ieri dupa tragerea la sorti care a…

- Artiști din 25 de țari expun la Faber arta vizuala queer. Evenimentul este organizat de Identity. Education in parteneriat cu proiectul WE’RE HERE și Pride Tm. Expoziția curatoriata de Daniel Kozak este deschisa in perioada 9-14 august la Faber.community. Expoziția reunește lucrari de fotografie digitala…

- Iubitori de specii exotice, dar nu numai, au ocazia sa viziteze o expoziție dedicata in exclusivitate „giganților” din lumea paianjenilor. Muzeul Național al Banatului gazduiește expoziția The Taranterra Project, care prezinta peste 60 de tarantule vii, din 50 de specii de pe patru continente, din toate…

- La 200 de ani de la nașterea scriitorului F.M. Dostoievski, compania independenta Arte-Facrum dedica laboratorul de introspecție teatrala ajuns la a VI-a ediție, romanului „Crima și pedeapsa”, printr-un spectacol inspirat din capodopera scriitorului rus, regizat de Kocsardi Levente, care a dorit sa…