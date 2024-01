Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat sambata seara ca a "incheiat dezmembrarea structurii militare a Hamas din nordul Fasiei Gaza" si se concentreaza acum pe dezmembrarea miscarii islamiste palestiniene "in centrul si sudul acestui teritoriu", scrie AFP, conform Agerpres."Vom face acest lucru in alt fel (...)…

- Armata israeliana sustine ca a descoperit in timpul ofensivei sale „cel mai mare tunel” pe care Hamas l-a sapat sub Fasia Gaza si care duce la doar cateva sute de metri din teritoriul sau. IDF a spus ca tunelul are peste 4 km, a fost construit din beton armat și pot trece prin el chiar și vehicule mici,…

- Armata israeliana continua joi sa atace Fasia Gaza din toate directiile, dupa ce a cucerit marele oras Khan Yunis, unde il vaneaza pe liderul Hamas pe teritoriul palestinian, relateaza AFP.Israelul si-a extins operatiunile terestre la intregul teritoriu palestinian mic si suprapopulat. Populatia…

- Brigazile Al-Qassam, aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas, au anuntat duminica uciderea a patru dintre comandantii sai militari in Fasia Gaza, intre care comandantul Brigazii de Nord din Gaza, Ahmad Al Ghandour, relateaza Reurers si AFP.

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 13 noiembrie, ca le-a transmis mediatorilor din Qatar ca este gata sa elibereze pana la 70 de femei și copii ținuți ostatici in Fașia Gaza in schimbul unui armistițiu de cinci zile, relateaza Reuters, potrivit Sky News și The Guardian."Armistițiul…

- Oficialii israelieni de rang inalt, inclusiv premierul Netanyahu și ministrul sau al apararii, au vorbit, marți, pentru prima oara despre care va fi statutul de dupa razboi al Fașiei Gaza. Netanyahu a spus, intr-un interviu pentru ABC News, ca Israelul va avea „responsabilitatea generala a securitații”…

- UPDATE Dupa ce FDI a declarat ca iși extinde operațiunile terestre in Fașie, palestinienii din Gaza au raportat ca forțele terestre ale IDF, inclusiv tancurile, opereaza in enclava. Exista rapoarte despre schimburi intense de focuri de arma intre soldați și barbați inarmați. Armata israeliana „isi va…

- UPDATE Dupa ce FDI a declarat ca iși extinde operațiunile terestre in Fașie, palestinienii din Gaza au raportat ca forțele terestre ale IDF, inclusiv tancurile, opereaza in enclava. Exista rapoarte despre schimburi intense de focuri de arma intre soldați și barbați inarmați. Armata israeliana „isi va…