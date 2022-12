Stiri pe aceeasi tema

- Noua cutie ECOCLIC® din carton este mai incluziva pentru toți datorita noului design, tehnologiei Navilens și markerilor tactili inovatori Ariel, brand emblematic al P&G, lanseaza prima cutie de PODS complet reciclabila, din carton ECOCLIC®. Noul ambalaj este certificat FSC [1] și a fost special conceput…

- Ariel, brand emblematic al PandG, lanseaza prima cutie de PODS complet reciclabila, din carton ECOCLIC®. Noul ambalaj este certificat FSC și a fost special conceput pentru a fi incluziv și intuitiv pentru toți consumatorii, avand un sistem de inchidere revoluționar, certificat și in ceea ce privește…

- Shafiullah Sadat a avut nevoie de aproape 10 luni pentru a ajunge in Belgia din Afganistanul sau natal, de unde a fugit de teama persecuțiilor talibanilor. Soarta lui, de cand a depus cererea de azil in urma cu șase saptamani, a fost sa se alature randurilor tot mai mari de mii de migranți fara adapost…

- Austria nu este de acord cu extinderea spațiului Schengen, a anunțat vineri ministrul de Interne Gerhard Karner, citat de publicațiile Kurier și Der Standard. „Sistemul este disfuncțional. Situația din Europa arata foarte clar ca protecția frontierelor externe a eșuat”, a spus acesta.

- Oficialul austriac a declarat vineri ca nu poate fi de acord cu o extindere a spațiului Schengen, atata timp cat acest „sistem nu funcționeaza”, noteaza publicațiile Kurier și Der Standard , citate de G4Media și a subliniat ca „protecția frontierelor exterene a eșuat”, in contextul valului de migranți…

- Kelemen Hunor a declarat marti, la Europa FM, ca ar trebui sa se ia o decizie la nivelul coalitiei guvernamentale intr-o saptamana sau doua pentru a lasa timp de pregatire astfel incat noul sistem sa se aplice de la inceputul anului viitor. ”Trebuie sa gasim o solutie. Exista una in ceea ce priveste…

- Crearea brandului ENDORFY este un raspuns la natura dinamica și schimbatoare a pieței tehnologice, susțin cei de la Cooling. Este, de asemenea, o investiție pe termen lung pentru a asigura calea companiei catre o creștere pe piața globala. „Dupa succesul inregistrat pe piețele locale, urmatorul pas…

- Pensiile militare nu sunt speciale, asa cum in tot sistemul NATO, in toata Europa, pensiile militare nu sunt pensii de privilegii, ci sunt pensii de stat pentru care Armata a contribuit, a declarat, sambata, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. In niciun caz nu se va schimba sistemul de pensii…