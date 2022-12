Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa pe care a organizat-o miercuri, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a trebuit sa le explice jurnaliștilor prezenți de ce șoferul sau a fost prins gonind cu 235 km/ora, cu el in mașina, in luna august.

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a explicat de ce soferul sau circula cu 235 km/h pe Autostrada Soarelui, precizand ca i-a spus ca trebuie sa ajunga la un maslu si ca trebuie "sa tina ritmul". Arhiepiscopul Tomisului a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, de ce…

- Un tanar aflat la volanul unei mașini a fost inregistrat de aparatul radar cu o viteza de trei ori mai mare decat cea permisa pe sectorul de drum pe care circula. Șoferul nu va avea voie sa conduca in urmatoarele patru luni. Potrivit polițiștilor mureșeni, un tanar, de 21 ani, din Zau de Campie, a […]…

- O masina inmatriculata in Alba a fost surprinsa pe contrasens, pe Autostrada Soarelui, au confirmat, pentru alba24.ro, reprezentatii IPJ Calarasi. Masina era inmatriculata in Alba, dar soferul de la volanul acesteia era un barbat in varsta de 44 de ani, din municipiul Slobozia, judetul Ialomita. Potrivit…

- Gest inconștient al unui șofer, pe Autostrada Soarelui. Barbatul a patruns pe contrasens și a circulat cu viteza, kilometri intregi. Șofer prins conducand pe contrasens și cu viteza pe Autostrada Soarelui. Era sa produca un grav accident Conducatorul auto era sa intre intr-un microbuz și intr-un TIR,…

- Politia Capitalei a anuntat ca duminica, in jurul orei 12:00, a fost prins de radar in Sectorul 1 un sofer care „zbura” cu o viteza de 186 km/h pe un drum cu o limita de 60 km/h. „25 Septembrie 2022, ora 12.01, Sectorul 1, București, cer senin, asfaltul uscat, condiții favorabile pentru decolarea unui…