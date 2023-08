Stiri pe aceeasi tema

- Demisie la Arhiepiscopia Tomisului. Parintele Eugen Tanasescu și-a dat demisia din funcția de purtator de cuvant, ca urmare a apariției in presa din Constanța a unor convorbiri telefonice in care acesta face o serie de acuzații inclusiv la adresa IPS Teodosie. In inregistrari, preotul vorbește despre…

