Arhiepiscopia Romano-Catolica s-a judecat cu Primaria si Consiliul Local Constanta pentru terenuri langa plaja din Mamaia. Dosarul, inchis definitiv (MINUTA)

- Intre timp, la finele lunii martie 2023, judecatorii de la Tribunal au decis deja ca se impune anularea regulamentului, urmand sa motiveze aceasta decizie.Dosarul care vizeaza suspendarea Regulamentului Zonei Peninsulare din Constanta va fi deschis de judecatorii Curtii de Apel Constanta, dupa ce magistratii…

- Nebanuite sunt caile Codului Penal! Judecatorii braileni care au amanat de mai multe ori pronunțarea in dosarul interlopului acuzat ca a spintecat doi baschetbaliști americani au o dilema: daca inculpatul are cazierul curat sau daca poate fi considerat recidivist.

- Dosarul are indicativul 6729 118 2022 si in cauza a fost atacata HCL prin care s a decis casarea vaporaselor.In urma cu scurt timp, judecatorii de la Tribunal au anuntat ca vor pronunta peste doua saptamani un verdict in procesul care vizeaza cele cinci vaporase situate la intrarile in Constanta. Este…

- Rasturnare de situatie pentru Scoala Gimnaziala nr. 30 "Gheorghe Titeicaldquo; din Constanta, la Curtea de Apel In urma cu scurt timp, judecatorii Sectiei de Contencios administrativ si fiscal au admis recursurile declarate de Consiliul Local Constanta si Colegiul Tehnic Tomis, au casat in parte prima…

- Foto: captura youtube Juristul targoviștean, Virgil Paun, a pierdut procesul cu Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații. Completul de cinci judecatori la Inalta Curte de Justiție și Casație a respins ca nefondat recursul facut de acesta, in dosarul privind constatarea calitații de…

- Decizia Tribunalului a "reactivatldquo; PUZ ul celor doua viitoare imobile, pe care Consiliul Local Constanta il anulase prin HCL. Judecatorii de la Tribunal au explicat in decizia luata ca HCL prin care fusese aprobat PUZ ul imobilelor HCL 39 29.01.2009 "intrase in circuitul civil si produsese efecte…

- Instanta s a pronuntat ieri cu privire la solicitarile reclamantilor, in contradictoriu cu familia de investitori Tanase si Traiana Cusu din Constanta Reclamantii au solicitat anularea a doua hotarari de consiliu aprobate una din 2019 iar cealalta din 2020, prin care municipalitatea a aprobat vanzarea…

- Primaria municipiului Constanța a reacționat la scandalul iscat in jurul baracilor pescarești de pe plaja din Constanța - Zona Pescarie. Municipalitatea susține ca pescarii au termen de cateva zile pentru a-și demola singuri construcțiile.