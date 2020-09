Stiri pe aceeasi tema

- BULETIN DE PRESA 1 septembrie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 1 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 88.593 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 38.454 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.175 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile…

- BULETIN DE PRESA 28 august 2020, ora 13.00 Pana astazi, 28 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 84.468 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 37.056 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.344 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile…

- Pana astazi, 28 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 84.468 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 37.056 de pacienti au fost declarati vindecati si 10.344 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la…

- BULETIN DE PRESA 21 august 2020, ora 13.00 ​ Pana astazi, 21 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 76.355 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 34.523 pacienți au fost declarați vindecați și 8.991pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.…

- Pana astazi, 17 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 71.194 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pana acum 32.759 pacienți au fost declarați vindecați și 8.072 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor…

- BULETIN DE PRESA 14 august 2020, ora 13.00 ​ Pana astazi, 14 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 68.046 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 31.920 pacienți au fost declarați vindecați și 7.497pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.…

- Pana astazi, 11 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 63.762 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 30.585 pacienți au fost declarați vindecați și 6.756 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 614 cazuri de imbolnaviri, ceea ce reprezinta un record privind persoanele infectate cu coronavirus in decurs de o zi.Exista insa și doua județe care n-au raportat nici un caz in aceasta zi. Este vorba despre Tulcea, care a ramas cu 192 de cazuri și…