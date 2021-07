Argeșean prins în trafic cu un permis de conducere fals Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Campulung au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de conducere fara drept și uz de fals. Din cercetari s-a stabilit ca in noaptea de 23 spre 24 ianuarie 2019, un barbat de 32 de ani, din Bughea de Jos, a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism pe DC 3, pe raza localitații Berevoești, prezentand pentru control un permis de conducere emis de autoritațile din Cehia, susceptibil a fi fals. Din verificarile efectuate s-a stabilit ca documentul nu figureaza in evidențele statului in cauza, iar barbatul nu… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

