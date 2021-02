Stiri pe aceeasi tema

- Un bucurestean in varsta de 23 de ani, care incerca sa comercializeze droguri de mare risc, a fost retinut in urma unui flagrant organizat de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, care incerca sa vanda amfetamina, a fost retinut retinut in urma unui flagrant organizat de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti, sub coordonarea procurorilor DIICOT. Potrivit unui comunicat al BCCO Pitesti, dupa…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi si procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat o actiune pe linia combaterii traficului de risc si mare risc. In zilele de 3 si 4 februarie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.…

- La data de 3 februarie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Tulcea si procurori D.I.I.C.O.T. - B.T. Tulcea au desfasurat activitati intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc. Astfel, au fost depistati…

- In aceasta dimineata, procurorii DIICOT-S.T. Brasov impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov au efectuat un numar de 28 de perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Brașov, Craiova, Ploiești și a judetului Alba, intr-o cauza vizand…

- Doua persoane au fost surprinse in flagrant delict in timp ce ar fi incercat sa vanda un kilogram de cannabis. Alte 800 de grame de cannabis au fost ridicate de politisti de la acestea, in urma cercetarilor. La data de 12 ianuarie 2021, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Mehedinți, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.-B.T.Mehedinți, au documentat activitatea infracționala a mai multor persoane banuite de trafic și deținere de droguri de risc și mare risc. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate…

- In urma a opt percheziții efectuate in județul Argeș, au fost depistate șapte persoane banuite de trafic de minori, proxenetism și trafic de droguri. Pe 25 noiembrie, polițiști ai Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, impreuna cu…