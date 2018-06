Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea gradinitei 'Micul Regat' din Constanta, Eliza Pufleanu, si mai multe educatoare au fost condamnate, miercuri, definitiv, la inchisoare cu suspendare de Curtea de Apel Constanta, pentru purtare abuziva si complicitate la aceasta infractiune. Instanta a decis si majorarea daunelor…

- Inițial, achitați de instanța de fond, asistentul universitar Mirela Isabela Popescu, trimisa in judecata pentru trafic de influența, și presedintele Partidei Romilor Pro Europa, Petre Mustața, acuzat de complicitate la trafic de influenta, au fost condamnați de Curtea de Apel Pitești la trei…

- Doua persoane din Blaj, tata si fiu, au fost condamnate definitiv la Curtea de Apel Alba Iulia la inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor, lovire si alte violente, respectiv violare de domiciliu.

- Andrei Caramelea, soferul care acum un an a ucis o tanara si a ranit cinci angajati in curtea fabricii Leoni din comuna argeseana Bascov, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Sentinta Curtii de Apel Pitesti este definitiva. Camerele de supraveghere, aproape 20 de martori si raportul de expertiza…

- Doi medici din Slatina-Olt au fost condamnati, miercuri, de Curtea de Apel Craiova, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, pentru uciderea din culpa a unui copil in varsta de noua ani, din Serbanesti. Decizia este definitiva. In mai 2010, Paul Iancu, medicul de garda, si Mircea Tusciuc,…

- Doi tineri din Ocna Mureș condamnati, la Judecatoria Aiud, la inchisoare cu executare pentru tentativa de viol si lipsire de libertate in mod ilegal, au obținut la Curtea de Apel Alba Iulia pedepse cu suspendare. Lacatuș Rafael Haiduc și Rostaș Elvis Robert au fost trimiși in judecata dupa ce, in august…

