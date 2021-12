Argeș: Primarul comunei Beleți-Negrești a fost arestat preventiv în dosarul privind incendierea clădirii primăriei Judecatoria Topoloveni a dispus, vineri, arestarea preventiva a primarului comunei argesene Beleti-Negresti, Mihai Marin, suspectat ca a provocat un incendiu in sediul institutiei pe care o conduce. “Admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni. Dispune arestarea preventiva a inculpatului M.M. pentru savarsirea infractiunilor de distrugere si sustragere sau distrugere de inscrisuri pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 17.12.2021 si pana la data de 15.01.2022, inclusiv. Respinge cererea inculpatului privind luarea masurii preventive a arestului la domiciliu sau a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Judecatoria Topoloveni a dispus, vineri, arestarea preventiva a primarului comunei argesene Beleti-Negresti, Mihai Marin, suspectat ca a provocat un incendiu in sediul institutiei pe care o conduce, anunța Agerpres. "Admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni. (...) Dispune…

- Amintim ca, un incendiu a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la sediul Primariei Beleti-Negresti, primele verificari indicand ca focul ar fi fost pus intentionat, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges. Primarul Mihai Marin nu a mai putut fi contactat dupa producerea incendiului.…

- „Politistii din cadrul Politiei Orasului Topoloveni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, au continuat cercetarile in dosarul penal intocmit in urma incendiului petrecut in noaptea de 12 spre 13 decembrie a.c., pe raza localitatii Beleti-Negresti. In cauza se efectueaza cercetari…

