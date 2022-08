Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de padure care a afectat zona statiunii turistice Colibita a reizbucnit sambata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud. „Pompierii militari (…) intervin in Colibita, zona greu accesibila, la incendiu reizbucnit la fondul forestier. In sprijin actioneaza…

- Pompierii din Alba intervin pentru localizarea si stingerea unui incendiu izbucnit, vineri, pe Muntele Gaina, suprafata afectata de flacari fiind de aproximativ un hectar. ”Statia de pompieri Campeni, in cooperare cu SVSU Avram Iancu, intervine pentru localizarea si stingerea unui incendiu pe Muntele…

- Aproape 25 de hectare de vegetatie uscata si aproximativ 50 hectare de padure, litiera si coronament au ars miercuri, in urma unui incendiu in comuna vranceana Sihlea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii militari, in cooperare cu pompierii voluntari, lucratori…

- Aproape 25 de hectare de vegetatie uscata si aproximativ 50 hectare de padure, litiera si coronament au ars miercuri, in urma unui incendiu in comuna vranceana Sihlea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „Pompierii militari, in cooperare cu pompierii voluntari, lucratori…

- O gospodarie din comuna Rosiile a ars in intregime miercuri dimineata dupa ce a fost lovita de un trasnet, zona de sud a judetului Valcea aflandu-se sub avertizare cod Portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.…

- Un bilant provizoriu dat publicitatii, duminica, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj arata ca autoritatile au primit, in decurs de aproximativ 24 de ore, peste 570 de apeluri la 112 prin care localnicii semnalau situatii de urgenta cauzate de furtuna, in conditiile in care sase localitati…

- Circa 26 de hectare de grau au ars, duminica, in comuna Campineanca, in urma unui incendiu cauzat de incendierea vegetatiei uscate, potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „Pompierii au intervenit, duminica dupa-amiaza, la un incendiu care a cuprins un lan de grau pe raza comunei…

- Pompierii giurgiuveni au intervenit urgent duminica dupa-amiaza, cand un autoturism a cazut in Argeș, la barajul de la Mihailești. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. La apelul primit la 112 au raspuns pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Mihailești, care au ajuns rapid la fața…