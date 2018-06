Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Prahova si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane efectueaza, joi, 23 de perchezitii la persoane banuite de furturi din TIR-uri, 29 de persoane urmand sa fie conduse la audieri. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), din…

- In urma a 2 perchezitii domiciliare desfasurate la persoane banuite comiterea mai multor infractiuni de furt din auto, furt din locuinta si distrugere, 3 persoane au fost retinute de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 mai a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Politie impreuna…

- Doua persoane, un barbat din Garda si o femeie din Alba Iulia, au fost retinute in urma perchezitiilor de miercuri la firme de constructii. Acestia vor fi prezentati Parchetului de pe langa Tribunalul Alba pentru dispunerea masurilor legale. Barbatul are 47 de ani si este administratorul unei pensiuni…

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov și cei ai Biroului Investigații Criminale Pitești efectueaza 6 perchezitii domiciliare in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite de furturi din societați comerciale. La ...

- Politistii din Cugir cerceteaza penal mai multe persoane ce ar fi tulburat linistea si ordinea publica si ar fi fost implicate intr-un conflict spontan. Joi, 26 aprilie, 10 persoane au fost duse la sediul politiei, pentru cercetari, fata de 3 fiind luata masura retinerii. La data de 26 aprilie 2018,…

- Patru persoane din Galati suspectate de comiterea mai multor furturi din bancomate din Austria au fost retinute, in urma unor pechezitii derulate miercuri de politistii romani si austrieci, prejudiciul in acest caz fiind estimat pana in prezent la suma de aproximativ 570.000 de euro. Politistii romani…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Campulung si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 12 perchezitii domiciliare in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite de infractiuni contra patrimoniului. Potrivit IPJ Arges, la data…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 9 perchezitii domiciliare in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite de furturi din locuințe și societați comerciale.La data…