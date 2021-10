In judetul Arges a intrat in vigoare, incepand de luni, carantina saptamanala in sapte localitati, in timp ce carantina de weekend a fost impusa in noua localitati. Potrivit unei hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, carantina saptamanala intre orele 20,00 si 5,00 a fost impusa in comunele Poienarii de Arges, Raca, Bradu, Rociu, Suseni, Albestii de Muscel si Oarja, unde incidenta cumulata la 14 zile mai mare de 7,5/1.000 de locuitori.

Carantina de weekend intre orele 20,00 si 5,00 a fost impusa in municipiul Pitesti, orasele Mioveni si Stefanesti si in comunele Stolnici,…