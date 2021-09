ARGEȘ. 38 de unități școlare își suspenda activitatea din cauza Covid-19 Creste numarul claselor care iși suspenda activitatea, in Argeș. La aceasta ora, in județ sunt 37 de clase cu activitatea suspendata ca urmare a cazurilor confirmate de COVID-19. Numarul total de elevi in clase suspendate din cauza virusului SARS-CoV-2 este de 981. Totodata 18 clase din Pitești invața in sistem online din alte motive, vorbim […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

