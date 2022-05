Stiri pe aceeasi tema

- Medicii infectionisti atrag atentia asupra faptului ca numarul de cazuri de hepatita virala ar putea creste o data cu revenirea copiilor in scoli, dupa vacanta. Pentru a preveni acest lucru, specialistii recomanda respectarea cu strictete a regulilor de igiena atat de catre copiii cat si de catre adulti.…

- Organizatorii circuitului international de sah Grand Chess Tour, a carui editie 2022 va debuta la Bucuresti, pe 4 mai, anunta sapte wildcard-uri pentru primele doua etape din Europa: Superbet Chess Classic Romania si Superbet Rapid & Blitz Polonia, anunța news.ro. Fii la curent cu cele…

- Fabricile producatorului de medicamente Zentiva au produs și livrat, in 2021, peste 162 de milioane de cutii de medicamente, cu 13% mai mult decat in anul anterior. Mai multe de 60% din producție a mers la export. Grupul Zentiva, unul dintre cei mai importanți producatori de medicamente generice din…

- Aflate in Romania, rude ale angajaților de la sanatoriul de tuberculoza osteo-articulara pentru copii „Krupskoi” din Mariupol spun povestea tinerilor care au fost ocoliți de toate evacuarile de pana acum. „Cei mici sunt speriați, intreaba cand nu se va mai trage”. Sunt cuvintele lui Aleksei, o ruda…

- Romania și Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului – Universitatea din București sunt promovate in cadrul unei expoziții permanente din Geoparcul Aspirant UNESCO Natur- & Geopark Mellerdall din Luxemburg. Un bulgare de granit, vechi de peste 300 de milioane de ani, rupt din Munții…

- O firma de transport din Radauti a pus autocare gratis la dispozitia refugiatilor din Ucraina care ajung in Vama Siret, cu care acestia se pot deplasa fie la Radauti sau Suceava, fie la Bucuresti, pentru a lua avionul spre destinatii din Europa. Beniamin Lucescu, unul dintre proprietarii firmei…

- Autoritatile din teritoriu asteapta semnale de la Bucuresti inainte de a adopta orice fel de masuri. Seful CJ Olt, Marius Oprescu, spune ca „nu exista un risc real ca Romania sa fie implicata in razboi“, insa se ia in calcul o mobilizare de resurse pentru a ne ajuta vecinii.

- Capitala Romaniei se afla pe primul loc in Europa la timp pierdut in trafic și pe locul 11 in lume. Bucureștenii petrec 115 ore pe an așteptand decongestionarea circulației rutiere. Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu promite ca din aprilie, in Bucuresti se va circula mai rapid. Acesta a anunțat…