Argelius Network - Primul festival de muzică bazat pe tehnologia blockchain! Argelius Network este o platforma de gestionare a evenimentelor construita pe tehnologia blockchain, care va revoluționa modul in care oamenii experimenteaza evenimentele muzicale. S-a creat un ecosistem in care artiștii iși pot gestiona cu ușurința muzica, iar fanii pot plati bilete folosind criptomonede. Argelius Network – un ecosistem muzical web3.0 Argelius Network dorește sa creeze un nou ecosistem, complet liber, eliminand parți terțe, pe baza tehnologiei blockchain și a descentralizarii. Ecosistemul ofera artiștilor un nou tip de industrie muzicala in care sa existe libertate,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40.000 de participanti sunt asteptati la Maris Fest - Adrenaline Edition 2022, considerat cel mai mare festival de promovare a culturii motociclismului, care va avea loc in perioada 19 - 21 august, pe circuitul Transilvania Motor Ring. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- UEFA a sanctionat clubul Sepsi OSK cu suma de 10.000 euro, precum si cu obligatia de a lasa liber 500 de scaune la meciul ce se va disputa, joi, cu Djurgardens IF din Suedia, in prima mansa a turului trei preliminar din Conference League. Aceste locuri pot fi ocupate in exclusivitate de copii. Astfel,…

- Portofelul Google a fost lansat in Romania joi, 21 iulie, și aduce noi funcții și beneficii. Aplicația Google Pay a fost astfel de Portofelul Google. Utilizatorii trebuie doar sa faca un update pentru a beneficia de noua funcție, iar cei interesați o pot descarca din Google Play, scrie ziare.com Google…

- Huawei Consumer Business Group a lansat noile caști FreeBuds Pro 2, menținandu-și astfel poziția de lider pe segmentul TWS. Caștile TWS de la Huawei sunt cele mai apreciate dispozitive in randul utilizatorilor romani. Conform surselor interne ale companiei, in prima parte a anului 2022 au fost inregistrate…

- Calarasi: Trei persoane cercetate pentru inselaciune cu criptomonede / Un barbat a determinat un altul sa-i vireze trei criptomonede, urmand sa primeasca 77.417,42 lei, dar ulterior a invocat o eroare electronica, sustinand ca tranzactia nu a avut loc Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sambata a avut loc primul mare eveniment live Fortnite din acest an. Evenimentul a fost marcat de o batalie uriașa, in care jucatorii au fost repartizați unui mech uriaș de lupta pentru a salva Insula pentru a zecea sau a unsprezecea oara. Inainte ca evenimentul sa inceapa, jucatorii au fost transportați…