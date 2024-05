Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au aprobat vanzarea de rachete cu tehnologie avansata AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania – o tranzactie evaluata la 70 de milioane de dolari. Rachetele vor oferi capabilitati aer-aer dintre cele mai avansate pentru avioanele F-16 din dotarea Fortelor Aeriene Romane. Ambasada americana…

- Statele Unite ale Americii au aprobat vanzarea de rachete AIM-9X Sidewinder Block II pentru avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Romane. Anunțul a fost facut de Ambasada SUA la București. „Statele Unite ale Americii au aprobat vanzarea de rachete AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania pentru a oferi…

- Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii a aprobat prin vot, sambata, proiectul de lege privind ajutorul de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina, amanat de mai multe saptamani. Decizia reprezinta un moment crucial pentru Ucraina, țara aflata intr-un moment extrem de dificil al razboiului…

- Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat ajutorul pentru Ucraina, in valoare de 61 de miliarde de dolari. Votul in Camera Reprezentanților s-a desfașurat in ziua de sambata, 20 aprilie 2024, dupa o controversa politica derulata, in SUA, timp de cateva luni. Senatul SUA aprobase deja ajutorul…

- Un american pasionat de calatorii a zburat cu fiecare companie aeriana din Statele Unite, timp de o saptamana in care a ramas aproape blocat in aer. El a vrut sa afle care dintre companii ofera cele mai bune servicii, scrie cotidianul american New York Post.Eric Decker, mai cunoscut sub numele sau digital…

- Statele Unite nu vor nici o "escaladare", nici un "razboi in toata regula cu Iranul", a insistat duminica un purtator de cuvant al Casei Albe, John Kirby, la o zi dupa ce Teheranul a lansat un atac fara precedent asupra Israelului, relateaza AFP, preluata de Agerpres."Presedintele (Joe Biden) a fost…

- Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amir-Abdollahian, a acuzat luni Statele Unite ca au aprobat o lovitura mortala atribuita Israelului care a distrus recent consulatul Iranului la Damasc, la scurt timp dupa inaugurarea unui nou consulat in capitala Siriei. Raidul a distrus consulatul iranian…

- Departamentul de Stat american a comunicat ca a aprobat vanzarea de tancuri de lupta in valoare de 2,2 miliarde de dolari catre Bahrein, regat aliat al Statelor Unite si locul unde iși are sediul Flota a 5-a a US Navy