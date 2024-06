Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca și-a retras candidatura pentru funcția de Secretar General al NATO. Aceasta a fost comunicata aliaților din cadrul NATO la sfarșitul sapta

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a informat, joi, in cadrul ședinței Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), ca i-a anunțat pe aliații din cadrul NATO, la sfarșitul saptamanii trecute, asupra retragerii candidaturii sale pentru funcția de Secretar General al Organizației, conform unui comunicat…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a decis joi ca Romania va trimite un sistem de rachete de aparare Patriot in Ucraina. Decizia vine in contextul unor dezbateri aprinse pe aceasta tema, care au imparțit opinia publica in ultimele saptamani. In prezent, Romania are patru sisteme Patriot pe teritoriul…

- Ungaria și Slovacia și-au exprimat sprijinul pentru candidatura lui Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO, un pas important pentru premierul olandez in exercițiu in obținerea acestui post de top, scrie Reuters. NATO ia decizii prin consens, astfel ca orice candidat are nevoie de sprijinul…

- Aliații NATO nu vor sa fie atrași in cursa UE pentru locuri de munca de top, titreaza Politico , alaturi de o fotografie cu presedintele Klaus Iohannis . Presiunea crește asupra președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pentru a se retrage din cursa pentru a conduce alianța militara, scrie sursa citata.…

- Cuplul prezidențial și-a prelungit vizita oficiala in Coreea de Sud cu inca o zi potrivit site-ului Președinției coreene, iar aeronava de lux cu care calatorește va intra in spațiul aerian romanesc in jurul orei 18.00, potrivit jurnaliștilor de la Boarding Pass. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Infiltrarea printre refugiații ucraineni, penetrarea instituțiilor și a rețelelor de comunicații, culegerea de informații despre sprijinul pentru Ucraina sunt doar cateva dintre „ocupațiile“ serviciilor de spionaj rus in Romania. Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a prezentat raportul pe activitate…