Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul Tudor Chirila a postat un mesaj ironic in legatura cu situatia de la Sectorul 1, unde candidatul George Tuta , fost angajat al SRI, a castigat alegerile in fata lui Clotilde Armand (USR). „SRI a castigat alegerile in Sectorul 1. Va incepe o era frumoasa caci, se stie, SRI construieste, nu…

- Voturilor din sectiile 195 si 265 vor fi renumarate in urma unei hotarari a Biroului Electoral al Sectorului (BES) 2 al Capitalei, a anunțat, duminica, Radu Mihaiu. Actualul edil și candidat al Aliantei Dreapta Unita pentru un nou mandat crede ca acest lucru reprezinta doar „o fractie infima" dintre…

- Membri ai REPER au depus sesizari la birourile electorale de circumscripții și la Biroul Electoral Central acuzand ca au constatat ca și la secțiile in care au votat ei și familiile lor apar zero voturi pentru partid. Potrivit unui comunicat al partidului, REPER a primit aproape 100 de sesizari și de…

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat joi, 13 iunie 2024, in faza camerei preliminare in dosarul in care Cristian Radu, primar al municipiului Mangalia, judetul Constanta, a fost trimis in judecata, alaturi de alte persoane, de procurorii DNA Constanta. Conform portalului instantelor de judecata, Curtea…

- Deputatul Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, care a candidat duminica independent, o acuza pe Clotilde Armand de ipocrizie. In 2020, Clotilde Armand a caștigat la limita, cu scandal, impotriva lui Tudorache, refuzand vehement ideea de renumarare a voturilor. In 2024, dupa ce a pierdut la…

- Nicusor Dan s-a clasat pe primul loc la alegerile pentru functia de primar general al Capitalei, cu 47,56% din voturi, urmat de Gabriela Firea – 22,18%, potrivit rezultatelor partiale prezentate marti dimineata de Autoritatea Electorala Permanenta. Conform datelor centralizate din 1.215 de sectii de…

- Ciprian Ciucu si-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar al Sectorului 6 al Capitalei."Mergem mai departe. Mi-am depus candidatura pentru a continua impreuna cu dumneavoastra pentru Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti.

- Social-democratii l-au ales candidat pentru Primaria Sectorului 2 pe Rares Hopinca, actual prefect al Capitalei, a anuntat liderul PSD Marcel Ciolacu. De asemenea, consilierul general al Bucurestiului din partea PSD Adrian Vigheciu va candida la Primaria Sectorului 5.