Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 14 ani a murit sambata dimineața intr-un accident produs in județul Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc in apropierea localitații Berechiu. O mașina in care se gaseau cinci persoane a parasit partea carosabila, a lovit un parapet și s-a rasturnat in afara șoselei. In urma…

- Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Racaciuni au identificat și depistat un barbat din Comanești, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost reținut și, ulterior, arestat preventiv. In urma verificarilor si investigatiilor efectuate de catre polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala…

- Politistii bacauani continua activitatile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Activitațile au vizat, in special, zonele aglomerate, agenții economici, mijloacele…

- Primaria Municipiului Bacau organizeaza in perioada 8-10 octombrie, Festivalul “Oktoberfest Moldovenesc”. Evenimentul iși propune sa aduca o alta imagine sarbatorii, deja tradiționale a zilelor municipiului Bacau, in Parcul Cancicov. Conceput ca un eveniment cadru, in jurul tematicii Oktoberfest, cunoscuta…

- Imediat dupa explozie, mașina a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat pe camp.Șoferul, care se afla singur in mașina, a scapat ca prin minune.Barbatul de 30 de ani, de naționalitate bulgara, a reușit sa iasa din mașina avariata. O echipa medicala l-a consultat la fața locului, iar barbatul a refuzat…

- Ochelarii pentru șoferi trebuie sa asigure un confort vizual constant acestora și sa sporeasca siguranța lor in trafic. Lentilele trebuie sa fie de foarte buna calitate, sa combine doua caracteristici esențiale – ale ochelarilor de soare polarizați și fotocromatici. Ce trebuie sa știi despre ochelarii…

- Luni dimineața, in jurul orei 9.12, polițiștii de la Biroului Rutier Bacau au fost sesizați prin numarul de urgența 112 ca la intersecția strazii Razboieni cu B-dul Ionița Sandu Sturza din Bacau a a avut loc un accident de circulație soldat cu ranirea unei persoane. Din cercetari, polițiștii au stabilit…

- Doua persoane au ajuns, ieri, la spital, pentru ingrijirimedicale, dupa ce mașinile pe care le conduceau s-au tamponat, una dintre acestea rasturnandu-se. Accidentul s-a petrecut miercuri dupa amiaza. Conform polițiștilor, un autoturism condus de un șofer de 60 de ani nu a respectat indicatorul “Oprire”…