Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care evadase in 1971, in timpul inmormantarii bunicii sale, a fost gasit de poliția federala din SUA dupa aproape 50 de ani și arestat. Americanul avea alta identitate și lucra de ani buni ca farmacist in Michigan.

- Poliția austriaca a arestat 30 de persoane suspectate de legaturi cu mișcari islamiste, in urma a peste 60 de percheziții intreprinse luni in patru regiuni diferite ale țarii, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters și The Times. Ancheta, despre care parchetul austriac afirma ca nu are legatura cu…

- Politia din Belarus a arestat 317 persoane in timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, a anuntat luni Ministerul de Interne, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.

- Politia a arestat peste 30 de persoane la Tel Aviv in legatura cu protestele impotriva premierului Benjamin Netanyahu, in pofida restrictiilor contestate la dreptul de a demonstra, scrie Agerpres.

- Un barbat, in varsta de 27 de ani, a fost arestat dupa atacurile cu cutitul din orașul Birmingham. Poliția engleza a anunțat ca tanarul este suspectat de crima si de sapte tentative de crima. In urma incidentului, un barbat a fost ucis si alte doua persoane au fost grav ranite, anunța MEDIAFAX.Un…

- STANCILOVA – In timp ce unii isi incep saptamana de lucru, mai ales la sat, altii isi omoara partenerele de viata si fug de autoritati prin padure. Este cazul unui barbat din satul Stancilova, comuna Sopotu Nou, incidentul fiind raportat astazi dimineata, in jurul orei 10.55, la 112! Potrivit apelului,…