- Magistratii de la Judecatoria Sectorului 3 au decis, miercuri, plasarea in arest la domiciliu, pe o perioada de 30 de zile, a celor doi angajati de la Institutul ''Victor Babes'' acuzati de ucidere din culpa in legatura cu tragedia din aprilie, cand au murit trei pacienti internati…

- Trei bolnavi de Covid 19 care erau internati la Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes din Bucuresti, au murit in 12 aprilie in urma unei probleme la instalatia de oxigen. Doi angajati ai spitalului au fost retinuti pentru infractiunea de ucidere din culpa.Conform datelor…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus miercuri retinerea a doua persoane pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in cazul tragediei de la Institutul "Victor Babes", in care trei pacienti au decedat. Este vorba de un instalator si seful Serviciului Tehnic al spitalului.…

- Doi angajați ai Spitalului „Victor Babeș” au fost reținuți de catre procurori, pentru ucidere din culpa, in cazul tragediei produse in aprilie la Institutul „Victor Babes” din Bucuresti, unde trei pacienti infectati cu COVID au murit dupa o defectiune la TIR-ul ATI. Purtatorul de cuvant al Tribunalului…

- Reabilitarea secției ATI a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” este avuta in vedere de unitatea sanitara care a evaluat și tratat cu succes mii de pacienți cu covid de la inceputul pandemiei de coronavirus. O documentație in acest sens va ajunge in curand pe masa consilierilor locali. Potrivit…

- Firma care asigura mentenanța ventilatoarelor de la unitatea mobila de ATI amplasata in curtea Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, al carui reprezentant a refuzat sa imbrace...

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a confirmat luni seara ca instalatia de oxigen a Unitatii Mobile de Terapie Intensiva de la Spitalul „Victor Babes” a necesitat, recent, reparatii, dar acestea au fost executate in parametrii corespunzatori inainte de punerea in functiune…

- In prezent, este undeschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari in rem pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.Potrivit unor reprezentanti ai Parchetului, luni noapte au fost audiate sapte persoane, printre care managerul spitalului si personal tehnic.Audierile vor continua marti…