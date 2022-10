Stiri pe aceeasi tema

- Otelec (aflata la 40 de kilometri de Timișoara), ultima localitate din Romania inainte de linia de demarcație cu Serbia, ar trebui sa profite turistic dupa deschiderea frontierei pentru bicicliști și vapoare.

- In perioada 22-27 octombrie, selecționata de fotbal juniori Under 18 a Romaniei, pregatita de Daniel Mogoșanu, va efectua un stagiu de pregatire la Timișoara. Tricolorii U18 vor disputa și doua jocuri de verificare impotriva selecționatei similare a Serbiei, dupa urmatorul program: Marți, 25 octombrie:…

- Patru angajati ai NIS Petrol din Timisoara si Bucuresti sunt acuzati de procurorii DIICOT ca au transmis date nedestinate publicitatii privind fondul de resurse din Romania catre firma din acelasi consortiu din Serbia. Acestia sunt cercetati pentru divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice…

- Patru angajati ai NIS Petrol din Timisoara si Bucuresti sunt acuzati de procurorii DIICOT ca au transmis date nedestinate publicitatii privind fondul de resurse din Romania catre firma din acelasi consortiu din Serbia. Acestia sunt cercetati pentru divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau…

- Tradiționalul Festival al Culesului de Struguri, „Grozdjebal”, are o tradiție indelungata, de peste șase decenii, și are loc in fiecare an, in al treilea weekend din septembrie in orașul Varșeț. „Zilele culesului de struguri”, sau așa cum spun localnicii „Grozdjebal”, este cel mai mare, cel mai vechi…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat marti in parlamentul de la Belgrad ca Serbia nu va recunoaste independenta declarata unilateral de Kosovo nici in mod direct si nici in mod indirect, relateaza Tanjug. In egala masura, Serbia „nu va renunta la lupta sa legitima pentru interesele sale de…

- Doua proiecte expoziționale sunt gazduite in toamna aceasta, la Uzina de Apa nr. 1, din Timișoara, grație unui parteneriat intre INP și Aquatim și proiectul ARTNOUVEAU2 – o colaborare intre instituții reprezentative din 6 țari pentru consolidarea identitații culturale a regiunii Dunarii prin promovarea…

- Simpozionul de sculptura sudata ediția 2022 se va desfașura in parcul central din Dumbravița, in perioada 16 - 30 septembrie. Evenimentul este organizat de catre Filiala din Timișoara a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, la care vor participa sculptorii Darius Hulea, Sorin Purcaru și Bogdan Nueleanu.