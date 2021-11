AREAL | În căutarea corpului pierdut Premiera primei creații colective AREAL, In cautarea corpului pierdut, a avut loc in data de 3 noiembrie 2021 la Centrul de Cultura George Apostu din Bacau, unde AREAL a beneficiat de o rezidența artistica toamna aceasta, iar pe 6 și 7 noiembrie va avea premiera la AREAL | spațiu pentru... The post AREAL | In cautarea corpului pierdut appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 03 noiembrie, incepand cu ora 12.00, se va desfasura un transport agabaritic, pe traseul Vama Bors I ndash; DN 1 ndash; Huedin ndash; Gilau ndash; Autostrada A3 ndash; DN 1F ndash; DN 1C ndash; Dej ndash; DN 17 ndash;…

- Toate cele trei echipe juvenile ale Politehnicii au pierdut in etapa a VII-a a Ligii Elitelor, desi doua au jucat acasa Modul in care s-a lucrat in ultimii ani la Centrul de Copii si Juniori al Politehnicii si lipsa de reforme din ultima perioada genereaza noi rezultate umilitoare pentru sectorul…

- Oamenii de stiinta au reusit sa înregistreze, în premiera, imagini video din interiorul unui uragan de categoria a 4-a, cu ajutorul unui robot plutitor, relateaza Yahoo News și Agerpres.Aparatul a avut de înfruntat fortele uraganului Sam, în Oceanul Atlantic, cu valuri…

- La locuința unei femei de 49 de ani ar fi patruns un barbat de 37 de ani, sub pretextul ca fiica femeii ar fi plecat de la domiciliul comun din comuna Brusturoasa si ar dori sa o duca inapoi.Barbatul, insotit de un altul de 36 de ani si un tanar de 23 de ani, toti din com. Brusturoasa, ar fi patruns…

- Actuala opoziție parlamentara, formata din PSD și AUR, sare in premiera de 50% in opțiune electoratului, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS, in perioada 8-10 septembrie 2021. Situația peste una dramatica pentru PNL, care scade pentru prima data…

- Actuala opoziție parlamentara, formata din PSD și AUR, sare in premiera de 50% in opțiune electoratului, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS, in perioada 8-10 septembrie 2021. Situația peste una dramatica pentru PNL, care scade pentru…