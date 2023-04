Are studii superioare, dar primește cea mai mică pensie din România. Drama unei femei din Zimnicea Dupa ce a terminat o facultate și a muncit ani de zile, o femeie din Teleorman s-a trezit cu o pensie de mizerie și traiește din mila oamenilor. In plus, este și foarte bolnava. Femeia cu cea mai mica pensie din Romania are 68 de ani și locuiește in Zimnicea, județul Teleorman, intr-o casa darapanata in condiții greu de descris. Pare incredibil, dar deși are studii superioare și a muncit ani de zile, a primit o pensie de doar 135 de lei, pentru ca in cartea de munca a avut trecuți doar 9 ani, in loc de 20 de ani, cat a avut practic activitate. Aceasta este povestea sfașietoare a Ceciliei Daniela… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

